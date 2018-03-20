Hande-Seren barıştı! Demet'in tepkisi ne olacak?

Aralarında yaşanan tartışma sonrası birbirleriyle konuşmayan Seren Serengil ve Hande Yener küslüğü sona erdi. Arnavutköy'de bir mekanda Seda Sayan'ın öncü olduğu yemekte Serengil ve Yener ikilisi barıştı.
Telifmetre geçtiğimiz aylarda yaptığı araştırma sonucu Hande Yener, radyolarda en çok şarkısı çalınan isim olmuş, televizyon programında listeye inanmadığını söyleyen Serengil, bu konuyu araştıracağını belirtmişti.
Serengil'in bu açıklamalarından sonra Hande Yener skandal bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, Seren Serengil'in yıllar önce çekilen üstsüz fotoğrafını Instagram hesabının hikaye bölümünden "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notuyla paylaşmıştı. İkili daha sonra mahkemelik olmuştu.
Seren Serengil ile Hande Yener'in arasındaki buzları ise Seda Sayan eritti. Seren Serengil barışmayla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Bir tesadüf barışı getirdi. Bugün kızkıza, başbaşa bir yemek yiyelim dedik. Bir masada Hande, bir masada Seda abla ile rastlaşınca Seda abla ve Örfi bey, "Siz artık barışın" dediler, biz de barıştık. Darısı kalan küslerin başına"
HANDE-SEREN BARIŞTI! DEMET'İN TEPKİSİ NE OLACAK!
Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Seren Serengil'in Hande Yener'le barışmasına ne tepki vereceği merak konusu oldu.
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