Gülriz Sururi’nin eşi Engin Cezzar kimdir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriGülriz Sururi’nin eşi Engin Cezzar kimdir?
GeriMagazin Gülriz Sururi’nin eşi Engin Cezzar kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
01.01.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Gülriz Sururi’nin eşi Engin Cezzar kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülriz Sururi’nin eşi Engin Cezzar kimdir?

Gülriz Sururi’nin vefat haberi ardından eşi Engin Cezzar da bir kez daha gündeme geldi. 2017'de hayatını kaybeden eşi Engin Cezzar'ın da vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlenmemişti. Peki, Gülriz Sururi’nin eşi Engin Cezzar kimdir?

Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Cezzar, 1935 yılında dünyaya geldi. "Hamlet" rolü ile İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başlayan sanatçı, dünyada bu rolü canlandıran en genç oyuncu unvanına sahiptir. 1962'de eşi Gülriz Sururi ile birlikte kurduğu tiyatro topluluğunda pek çok oyun sahneye koyan ve birçoğunda başrol üstlenen Cezzar'ın adı, Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı" müzikalindeki Keşanlı Ali karakteri ile özdeşleşmişti.

1935 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokuldan sonra eğitimine Robert Kolej'de devam etti. Robert Kolej'de başlayan tiyatro ilgisi üzerine, ABD'de Yale Üniversitesi Tiyatro bölümünde ve Actors Studio Tiyatro Okulu'nda eğitim aldı. 1958'de Piscator Workshop tiyatrosunda dünya prömiyeri yapan Kafka'nın "Mezar Bekçisi" oyununda başrol oynadı.

1959'da Türkiye'ye dönerek "Hamlet" rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. Bu performansıyla birden üne kavuşan Cezzar, Hamlet rolünü canlandıran en genç sanatçı unvanına sahiptir ve oyunun 169 kez tekrarlanmasıyla bu rolü en uzun süre oynayan oyunculardan birisi olmuştur.

Cezzar Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosunda da çalıştı. 1961 yılında tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi ile evlendi Eşi ile birlikte Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Bu tiyatroda rol aldığı oyunlar arasında Tütün Yolu, Çikolota Sevgilim, Aklın Oyunu, Othello, Keşanlı Ali Destanı, Kaldırım Serçesi oyunları yer alır. En çok ses getiren oyunları Keşanlı Ali Destanı oldu. Son olarak Gülriz Surri'nin yazdığı "Ayşe Opereti"`ni yönetti.

Sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, 1985 yılında TRT için çekilen Bay Alkolü Takdimimdir adlı dizide oynadı; 1989'da çekilen "Kaldırım Serçesi" adlı dizinin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendi. Kaldırım Serçesi ile Sedat Sedat Simavi Radyo-Televizyon Ödülü'ne değer görüldü.

Cezzar, tiyatro sanatına yaşamı boyunca katkıları nedeniyle eşi Gülriz Sururi ile birlikte 2003 yılında Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne, 2008 yılında Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.

2011 yılında felç geçiren Cezzar, 28 Ocak 2017'de hayatını kaybetti. Cenazesi sanatçının "İnsanlar ben defnedildikten sonra haberdar olsun" vasiyeti üzerine sessizce Çatalca'da defnedilmiştir. Hakkında yazılmış Engin Cezzar'ı Takdimimdir adlı biyografik bir kitap bulunmaktadır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Cenazelere sosyalleşmek için geliyorlar" demişti

Sanatla geçen bir ömür...

Son dakika Gülriz Sururi hayatını kaybetti

Ünlü isimler yeni yıla böyle girdi!