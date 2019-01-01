Gülriz Sururi’nin eşi Engin Cezzar kimdir?
Gülriz Sururi’nin vefat haberi ardından eşi Engin Cezzar da bir kez daha gündeme geldi. 2017'de hayatını kaybeden eşi Engin Cezzar'ın da vasiyeti üzerine cenaze töreni düzenlenmemişti. Peki, Gülriz Sururi’nin eşi Engin Cezzar kimdir?
Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Engin Cezzar, 1935 yılında dünyaya geldi. "Hamlet" rolü ile İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oyunculuğa başlayan sanatçı, dünyada bu rolü canlandıran en genç oyuncu unvanına sahiptir. 1962'de eşi Gülriz Sururi ile birlikte kurduğu tiyatro topluluğunda pek çok oyun sahneye koyan ve birçoğunda başrol üstlenen Cezzar'ın adı, Haldun Taner'in "Keşanlı Ali Destanı" müzikalindeki Keşanlı Ali karakteri ile özdeşleşmişti.
1935 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokuldan sonra eğitimine Robert Kolej'de devam etti. Robert Kolej'de başlayan tiyatro ilgisi üzerine, ABD'de Yale Üniversitesi Tiyatro bölümünde ve Actors Studio Tiyatro Okulu'nda eğitim aldı. 1958'de Piscator Workshop tiyatrosunda dünya prömiyeri yapan Kafka'nın "Mezar Bekçisi" oyununda başrol oynadı.
1959'da Türkiye'ye dönerek "Hamlet" rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. Bu performansıyla birden üne kavuşan Cezzar, Hamlet rolünü canlandıran en genç sanatçı unvanına sahiptir ve oyunun 169 kez tekrarlanmasıyla bu rolü en uzun süre oynayan oyunculardan birisi olmuştur.
Cezzar Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosunda da çalıştı. 1961 yılında tiyatro oyuncusu Gülriz Sururi ile evlendi Eşi ile birlikte Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Bu tiyatroda rol aldığı oyunlar arasında Tütün Yolu, Çikolota Sevgilim, Aklın Oyunu, Othello, Keşanlı Ali Destanı, Kaldırım Serçesi oyunları yer alır. En çok ses getiren oyunları Keşanlı Ali Destanı oldu. Son olarak Gülriz Surri'nin yazdığı "Ayşe Opereti"`ni yönetti.
Sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, 1985 yılında TRT için çekilen Bay Alkolü Takdimimdir adlı dizide oynadı; 1989'da çekilen "Kaldırım Serçesi" adlı dizinin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendi. Kaldırım Serçesi ile Sedat Sedat Simavi Radyo-Televizyon Ödülü'ne değer görüldü.
Cezzar, tiyatro sanatına yaşamı boyunca katkıları nedeniyle eşi Gülriz Sururi ile birlikte 2003 yılında Afife Tiyatro Ödülleri Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü'ne, 2008 yılında Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü'ne layık görülmüştür.
2011 yılında felç geçiren Cezzar, 28 Ocak 2017'de hayatını kaybetti. Cenazesi sanatçının "İnsanlar ben defnedildikten sonra haberdar olsun" vasiyeti üzerine sessizce Çatalca'da defnedilmiştir. Hakkında yazılmış Engin Cezzar'ı Takdimimdir adlı biyografik bir kitap bulunmaktadır.
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