Gökhan Sezen kimdir kaç yaşında?
Gökhan Sezen, icra ettiği sanatıyla Türk Sanat Müziği sevenlerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. TRT'nin açtığı sınavlara katılarak sanatçı olarak görev yapan Gökhan Sezen, çocuk yaşlardan itibaren müziğin içerisinde yer aldı. Peki, Gökhan Sezen kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Gökhan Sezen, 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi'nde çello eğitimi alan Sezen, daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Şan Bölümü'nden mezun olmuştur. Çocuk yaştan itibaren hep müziğin içinde bulunduğunu ifade eden Sezen, ağabeyinin "Asansör" adında bir rock grubu olmasının bunda katkısının olduğuna dikkat çekiyor.
Gökhan Sezen gönlünün hep Türk sanat müziğinden yana olduğunu üniversitede okurken de TRT’nin açtığı sınavları kazandığını ve TRT’yi tercih ettiğini sözlerine ekliyor.
Gökhan Sezen, geçtiğimiz aylarda TRT'de 23 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.
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