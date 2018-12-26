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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.12.2018 - 10:27, Son Güncelleme:

Gökçe Akyıldız kimdir, kaç yaşında anne oldu, eşi kim?

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Gökçe Akyıldız kimdir, kaç yaşında anne oldu, eşi kim?

Ekran önünde büyüyen oyunculardan olan Gökçe Akyıldız, sosyal medya paylaşımları ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kırgın Çiçekler ekibinde tanıştığı Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan Gökçe Akyıldız 2018 mart ayında anne olmuştu. İşte, Gökçe Akyıldız’ın hayatına dair bilgiler

Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda televizyon kariyerine adım atan Gökçe Akyıldız, ilk olarak "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında görülmüştü. Babası yarışma programında kaybetse de sevimliliğiyle dikkat çeken Gökçe Akyıldız, dizi ve reklamlarda oynamaya başladı.

Sır Kapısı, Çınaraltı, Büyümüşte Küçülmüş, Sahra, Beşinci Boyut, Ezo Gelin ve Büyük Buluşma gibi benzeri yapımlarda yer alan Gökçe Akyıldız ayrıca Parmaklıklar Ardında ve Gazi dizilerinde gösterdiği başarıdan sonra Kollama ve Fatih Harbiye gibi dizilerde oynadı. 2013 yapımı Fatih Harbiye dizisiyle çıkış yakalayan Gökçe Akyıldız, Kırgın Çiçekler dizisindeki Songül karakteriyle büyük bir kitleye ulaştı. 2018 temmuz ayında Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız, aynı sene mart ayında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 26 yaşında anne olan Gökçe Akyıldız, hakkındaki iddialara sosyal medyada sert bir yanıt vermişti.

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