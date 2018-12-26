Gökçe Akyıldız kimdir, kaç yaşında anne oldu, eşi kim?
Ekran önünde büyüyen oyunculardan olan Gökçe Akyıldız, sosyal medya paylaşımları ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kırgın Çiçekler ekibinde tanıştığı Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan Gökçe Akyıldız 2018 mart ayında anne olmuştu. İşte, Gökçe Akyıldız’ın hayatına dair bilgiler
Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Gökçe Akyıldız, 30 Ekim 1992 tarihinde Sinop’ta dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda televizyon kariyerine adım atan Gökçe Akyıldız, ilk olarak "Şans Kapıyı Çalınca" adlı yarışma programında görülmüştü. Babası yarışma programında kaybetse de sevimliliğiyle dikkat çeken Gökçe Akyıldız, dizi ve reklamlarda oynamaya başladı.
Sır Kapısı, Çınaraltı, Büyümüşte Küçülmüş, Sahra, Beşinci Boyut, Ezo Gelin ve Büyük Buluşma gibi benzeri yapımlarda yer alan Gökçe Akyıldız ayrıca Parmaklıklar Ardında ve Gazi dizilerinde gösterdiği başarıdan sonra Kollama ve Fatih Harbiye gibi dizilerde oynadı. 2013 yapımı Fatih Harbiye dizisiyle çıkış yakalayan Gökçe Akyıldız, Kırgın Çiçekler dizisindeki Songül karakteriyle büyük bir kitleye ulaştı. 2018 temmuz ayında Mustafa Özyurt ile evlenen Gökçe Akyıldız, aynı sene mart ayında bir erkek çocuk dünyaya getirdi. 26 yaşında anne olan Gökçe Akyıldız, hakkındaki iddialara sosyal medyada sert bir yanıt vermişti.
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