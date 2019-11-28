Gizem Kraca ile Gökhan Keser aynı filmde buluştu
GİZEM Karaca ve Gökhan Keser, “Mahsusa” adlı yeni sinema filminde birlikte kamera karşısına geçecek.
Metin Çetin’in hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturacağı film, Osmanlı İmparatorluğu’nun gizli servisi olan Teşkîlât-ı Mahsusa’yı beyazperdeye taşıyacak.
Gökhan Keser, filmde Mahsusa’nın gizli ajanı Ali Reşat karakterine hayat verecek. Keser’in partneri Fransız Clarette’yi ise Gizem Karaca canlandıracak. Filmde Yıldız Kültür, Mazlum Kiper, Ayçin İnci, Ayça İnci, Gürol Tonbul, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Karakulak gibi ünlü isimler de rol alacak.
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