Gelin adayı Hanife'den bikinili poz
Hanife Gürdal, bikinili pozuyla sosyal medyada olay yarattı. Paylaşımında "İyice zumlayın bikini giydim" notunu düştü.
Katıldığı izdivaç programı sonrası sosyal medyada fenomen haline gelen Hanife kısa süre önce başörtüsünü çıkarmıştı.
Bu kararının ardından kendisine yeni bir sosyal medya hesabı da açan Hanife, paylaşımlarına oradan devam ediyor.
HANİFE ÇOK KIZDI
Geçen günlerde havuzda mayolu poz veren Hanife, bu sefer de bikiniyle fotoğraf paylaştı.
Mayolu pozuna gelen yorumlara çıldıran Hanife, bikinili fotoğrafına düştüğü notla kızgınlığını dile getirdi.
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