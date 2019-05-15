Gel Konuşalım sunucusu Nur Tuğba Algül hamile mi? Sosyal medyadan açıkladı
Gel Konuşalım sunucusu Nur Tuğba Algül, Instagram hesabı üzerinden hamilelik sorularını yanıtladı. 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evli olan Nur Tuğba Algül, ailesinin büyüdüğünü açıkladı. İşte, Gel Konuşalım sunucusu Nur Tuğba Algül’ün açıklaması
Gel Konuşalım sunucusu Nur Tuğba Algül, Instagram hesabı üzerinden hamilelik sorularını yanıtladı. 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evli olan Nur Tuğba Algül, ailesinin büyüdüğünü açıkladı. İşte, Gel Konuşalım sunucusu Nur Tuğba Algül’ün açıklaması:
"Ailemiz sevgiyle büyüyor. Arden’e kız kardeş, bize de bir kız evlat geliyor... Şükürler olsun Allahım dileyen herkese bu duyguyu yaşatsın. Yayında da sonrasında da güzel dileklerini paylaşan herkese çok teşekkür ederim."
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