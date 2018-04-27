Füsun Önal kimdir, kaç yaşında?
Füsun Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. İlerleyen yaşına rağmen iddialı pozlar veren Füsun Önal, özellikle bikinili fotoğraflarıyla gündeme geliyor. Peki Füsun Önal kimdir, kaç yaşında?
Füsun Önal,11 Mart 1947 tarihinde Ev Hanımı bir anne ve Asker bir babanın tek kızı olarak Kadıköy’de dünyaya geldi. 11 yıl klasik piyano dersleri ve 2 yıl şan dersleri aldı. Öğrencilik yılları Ankara'da geçen Önal, TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde okurken Erol Pekcan Caz Orkestrasında caz şarkıları söyleyerek şarkıcılık kariyerine başladı.
Türkiye'nin hemen her yerinde konserler verip tiyatro oyunları oynadı. Yurt dışında Avustralya'dan İngiltere'ye, İtalya'dan Kazakistan'a, İsviçre'den Kırgızistan'a kadar pek çok ülkede konserler verdi. Sesi ve sahne performansı ile 1970'li ve 1980'li yılların önde gelen kadın pop şarkıcıları arasında yer alan Füsun Önal, çılgın sahne giysileri, dans grubu, özel orkestrası, kendine özgü showlarıyla, her zaman sahnelerin ve televizyonların aranılan ismi oldu.
1980'li yıllarda Türkiye'de, solo konserler veren ilk kadın şarkıcı olarak 2 saat boyunca Türkçe ve İngilizce şarkılardan oluşan solo konserlerinde sahnede giyinip soyundu. Günümüzde, "coverları" yapılan, reklam filmlerinde kullanılan "Senden Başka", "Oh Olsun", "Ah Nerede" şarkıları ve "Alo Ben Füsun" adlı uzunçaları ile dört Altın Plak ve bir Altın Kelebek ödülleri başta olmak üzere pek çok ödülün sahibi oldu. TRT ekranlarında müzik programları, yarışmalar ve çocuk programları sundu. TRT İstanbul Radyosu'nda iki yıl boyunca "Gecenin İçinden" adlı programda skeçlerde oynadı ve TRT'de yayınlanan Radyo Tiyatrolarında rol aldı. 1993'te evli çiftlerin yarıştığı "Evcilik Oyunu" adlı yarışmayı 450 kez Show TV ekranlarında sundu. 3 tane reklam filminde, birkaç da sinema filminde oynadı. Oynadığı filmlerde bol bol şarkılarını söyledi. "Ah Nerede", "Oh Olsun", "Aç Gözünü" gibi şarkıları Önal'ın sinema filmlerine ad oldu.
Oyunculuğu konusunda ünlü yönetmen-oyuncu Haldun Dormen "Kendisine çok önemli roller teslim edilecek bir oyuncu o" demiştir. Füsun Önal, "Kelebekler Özgürdür", "Durdurun Dünyayı İnecek Var", "Evita", "Hair", "Ateşli Aşıkların Sonuncusu - 3 Kadın 1 Çapkın" gibi dünyaca ünlü oyunların ve müzikallerin Türkiye versiyonlarında baş rollerde oynayarak, Haldun Dormen, Engin Cezzar, Tunç Yalman, Barnard Hassel, Metin Serezli, Kenneth Urmston gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı.
Açtığı fotoğraf sergilerini gezen yazar Tarık Dursun K., esprili ve türlü göndermeler içeren fotoğraf alt yazılarını okuyunca Füsun Önal'a kitap yazmasını teklif etti. Aziz Nesin'in de teşvikiyle yazın dünyasına "Hayatı Denedim" adlı kitabı ile adım atan Önal, Türkiye'nin en eski yayın evlerinden biri olan İnkılap Kitabevi ile kontrat imzaladı. 1990 yılından beri aynı yayın evine yirmi kitap yazdı. Kitap fuarlarında kitaplarını imzalamaya devam etmektedir.
Füsun Önal, sponsoru ile 315 okulda öğrencilere stand-up tadında "Müzikli Söyleşiler" yapıp, kitaplarını imzalayan Önal, okullara gitmeye devam etmektedir.
2008'den beri Tiyatro Kedi oyunlarında rol almaktadır. Son yıllarda oynadığı oyunlar arasında "Figaro'nun Düğünü", Haldun Dormen'le birlikte oynadığı "Pazar Günkü Cinayet" ve yine Haldun Dormen'le oynamakta olduğu "Don Kişot" sayılabilir.
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