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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Feyyaz Duman ve Zozan Şimşek evlendi

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Feyyaz Duman ve Zozan Şimşek evlendi

Kadın dizisinde Arif karakterini canlandıran Feyyaz Duman, Zozan Şimşek ile dünya evine girdi. Çifti mutlu gününde rol arkadaşları yalnız bırakmadı.

Bir süredir birlikte olduğu Zozan Şimşek ile dünya evine giren Feyyaz Duman'ın düğününde birçok ünlü de hazır bulundu. Düğüne katılan isimler arasında Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş çifti yer aldı. 

Feyyaz Duman ve Zozan Şimşek evlendi

Feyyaz Duman ve Zozan Şimşek evlendi

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

1982 Mardin doğumlu olan Feyyaz Duman, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nden mezun.2007 yılında eğitim almak için New York'a giden Feyyaz Duman 5 yıl kaldıktan sonra  Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Duman, aynı proje ile

2014 - Saraybosna Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,

2014 - Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,

2015 - Belçika Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü

2015 - Duhok Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bir ilke imza atmıştır.

Feyyaz Duman bu yıl da Antalya Film Festivali'nde iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.

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