Feyyaz Duman ve Zozan Şimşek evlendi
Kadın dizisinde Arif karakterini canlandıran Feyyaz Duman, Zozan Şimşek ile dünya evine girdi. Çifti mutlu gününde rol arkadaşları yalnız bırakmadı.
Bir süredir birlikte olduğu Zozan Şimşek ile dünya evine giren Feyyaz Duman'ın düğününde birçok ünlü de hazır bulundu. Düğüne katılan isimler arasında Bennu Yıldırımlar, Şerif Erol, Caner Cindoruk, Gökçe Eyüboğlu ve Sahra Şaş çifti yer aldı.
1982 Mardin doğumlu olan Feyyaz Duman, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nden mezun.2007 yılında eğitim almak için New York'a giden Feyyaz Duman 5 yıl kaldıktan sonra Türkiye'ye döndü. Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Duman, aynı proje ile
2014 - Saraybosna Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,
2014 - Altın Portakal Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü,
2015 - Belçika Uluslararası Film Festivali - En İyi Erkek oyuncu ödülünü
2015 - Duhok Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alarak bir ilke imza atmıştır.
Feyyaz Duman bu yıl da Antalya Film Festivali'nde iki film ile katılan tek erkek oyuncudur.
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