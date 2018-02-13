Eski futbolcu neden evlenmediği sorulunca şöyle dedi: “Evlilik güzel bir şey. Ben de evlenmek istiyorum ama olmuyor. Annem de çok baskı yapıyor. Benim futbolda pres’im vardır ya, annemin de bana baskısı var. Eve gidince korkuyorum o yüzden. Torun da istiyor. Beş tane yeğenim var ama onlar büyüdü artık, o yüzden yırtamıyorum.”