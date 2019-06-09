Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız kimdir?
Ünlü oyuncu Eser Yenenler, geçtiğimiz günlerde 4 aylık hamile eşi Berfu Yıldız ile nikah masasına oturmuştu. Şimdi ise ikili düğün töreni yapacak. Magazin haberlerini yakından takip eden vatandaşlar, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız'ın kim olduğunu sorguluyor. Peki, Eser Yenenler'in eşi Berfu Yıldız kimdir? İşte, Berfu Yıldız hakkında merak edilenler...
Berfu Yıldız, 1995 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürürken katıldığı güzellik yarışmasıyla gündeme geldi. 2015 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasına katılan Berfu Yılmaz, 4. güzel olarak dereceye girdi.
Berfu Yıldız 2015 yılındaki Miss International yarışmasında da Türkiye'yi temsil etti. 2017’de aşk yaşamaya başladığı Eser Yenenler'den 2019 şubat ayında evlilik teklifi aldı.
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