Enis Arıkan kimdir? Hangi projelerde yer aldı?
Enis Arıkan, magazin dünyasını yakından takip eden birçok kişinin gündeminde yer aldı. İnternet üzerinden biyografisi araştırılan Enis Arıkan, dizilerde ve programlarda izleyicilerin karşısına çıktı. Peki, Enis Arıkan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim ve oynadığı projeler hakkında bazı bilgiler
Genco, Aşk ve Ceza, Jet Sosyete dizileriyle tanınan Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra tanıştığı Şebnem Bozoklu sayesinde tiyatroya adım attı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü’nden mezun oldu.
Şebnem Bozoklu ve Ezgi Mola’nın sınıf arkadaşı olan Arıkan, birçok reklam projesinde rol aldı. Bir cips reklamında oynadığı 'Ali Turca' karakteri ile hayatımıza giren Enis Arıkan, daha sonra Genco dizisinin kötü adamı olarak izleyici karşısına çıktı. Rol aldığı birçok tiyatro oyunu ve ‘Yerden Yüksek’, ‘Hayat Ağacı’ gibi sevilen pek çok projeyle adından sıkça söz ettiren Enis Arıkan son olarak ‘Jet Sosyete’ dizisinde canlandırdığı Tonguç karakteriyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle