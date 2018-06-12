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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2018 - 13:22, Son Güncelleme:

Eda Ece'den Talat Bulut yorumu: O kızın ünlü olma derdi yok

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Eda Ece'den Talat Bulut yorumu: O kızın ünlü olma derdi yok

Eda Ece, Talat Bulut ile Özge Şimşek arasında geçen taciz olayını yorumladı. Sette yaşandığı iddia edilen bu olayın mahkemeye taşındığını, savcının dava açma kararı alması halinde Özge Şimşek'in arkasında olacağını açıklayan Eda Ece, olayla ilgili görüşlerini belirtti. Genç kızın ünlü olma derdinin de olmadığını belirten Eda Ece, 'Kimse durup dururken böyle bir ithamda bulunmaz..' yanıtını verdi. Diğer taraftan, Özge Şimşek'in avukatından da flaş açıklamalar geldi

Eda Ece, Bebek’te görüntülendi. Oyuncu, rol aldığı “Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut ile kostüm asistanı Özge Şimşek arasında yaşanan taciz olayı hakkında konuştu.

“Yasak Elma” dizisinin başrol oyuncularından Eda Ece, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Buğra Gülsoy’un da aralarında bulunduğu arkadaşlarıyla bir kafede oturan oyuncu, çıkışta muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

“Yasak Elma” dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut’un 19 yaşındaki kostüm asistanı Özge Şimşek’i taciz ettiği iddiaları sorulunca Ece şöyle konuştu:

“Çok güzel bir sezon geçirdik, son set günümüzden bir gün önce böyle bir olay ortaya çıktı. Gencecik bir kız var ortada. Biz Talat Bey’le çok samimi olmadık, tamamen profesyonelce bir çalışma içindeydik. Olayı yaşayan kızla konuştuk. Talat Bey’i de zaten her gün yayınlardan dinliyoruz. Olay mahkemeye taşındı. Eğer savcı dava açılmasına karar verirse doğal olarak Özge Şimşek’in arkasında duracağız. Mahkeme kimin haklı olduğuna karar verecek. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Talat Bey de umarım aklanır.”

O KIZIN ÜNLÜ OLMA DERDİ YOK

Eda Ece, Özge Şimşek’i haklı bulup bulmadığı sorulunca ise, “Kimse durup dururken böyle bir ithamda bulunmaz. Eline ne geçecek ki...

Ben de bir kadınım, benim başıma böyle bir şey gelmese bu tarz bir ithamla kendimi sıkıntıya düşürmek istemem.

O kız niye böyle bir şey yapsın? Ünlü ya da oyuncu olma gibi bir derdi yok sonuçta, o kız öyle biri değil” yanıtını verdi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Oyuncu Talat Bulut’un kendisine cinsel sarkıntılık yaptığını öne süren set çalışanı Özge Ş.’nin avukatı Sibel Önder, oyuncu ile müvekkili arasında medyaya yansıyan iddialara ve yürüyen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında Talat Bulut’un ifadeye çağrıldığını söyleyen Avukat Önder, "Müvekkilim 19 yaşında olup popülarite peşinde değildir" dedi. İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na gelen Avukat Sibel Önder, adliyenin bahçesinde "Bazı açıklamalar ve karalamalara istinaden müvekkilim adına basın açıklaması yapacağım" dedi. Önder yaptığı açıklamada, müvekkilinin kostüm sorumlusu olduğunu belirterek, işini yaparken Talat Bulut tarafından arka odaya götürüldüğünü, burada soruşturmaya konu olayın yaşandığını iddia etti. Olaydan 5 gün sonra müvekkilinin Talat Bulut hakkında şikayetçi olduğunu hatırlatan Avukat Önder, olaydan sonra oyuncu Talat Bulut tarafından yapılan açıklamaların etik olmadığını söyledi.

Avukat Önder özetle şunları söyledi:

"Söz konusu eylem bilindiği gibi bir taciz eylemidir. Ve taciz karanlıkta, kuytuda yetişir. Bizim bunun üzerine tutacak gün ışığımız mevcuttur. Günümüzde bir çok kadın cinsel istismara uğramaktadır. Bununla ilgili genelde kadınların hepsi de sessiz kalmaktadır

Müvekkilim 19 yaşında olup popülarite peşinde değildir. Bir kadının kendi ruhuna, kendi bedenine sahip çıkışıdır. Tüm kadınlar gibi ezilip, sessiz kalıp bunu bir kader haline getirmemiştir. Müvekkilim bir çok kadının makus talihini değiştirecek eylemi gerçekleştirmiştir. Müvekkilimin bu durumu şikayet etmesi popülarite peşinde koştuğunu göstermez.

Müvekkilimin maddi durumunun olmayışı, ekmeğinin peşinde koşuyor oluşu, karşı tarafın belli bir üne, şöhrete, belli bir mali güce sahip olması demek, müvekkilimi karalayacağı anlamına da gelmemektedir. Müvekkilim yaşadığı travma sebebiyle görevini yerine rahatlıkla getirememektedir. Aynı taciz eylemine başkaları tarafından da maruz kalacağı korkusunu an be an yaşamıştır.

Talat Bulut hakkında yapmış olduğumuz suç duyurusu yargıya intikal etmiş olup, soruşturma devam etmektedir. Şüphelinin ifadesi alınmak üzere kendisine tebligat gönderilmiştir."

Avukat Önder, olaydan sonra dizi oyuncuları ve çalışanları ile görüştüklerini, oyuncular ve çalışanların hepsinin desteğini aldıklarını söyledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bir dizinin set çalışanı Özge Ş., geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak oyuncu Talat Bulut’un kendisine yönelik cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Talat Bulut hakkında, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan başlatılan soruşturma, suçun işlendiği yerin Hadımköy olması nedeni ile Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne gönderildi.

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