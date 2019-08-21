Ece Vahapoğlu'ndan 26. hafta pozu
Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, ilişkilerini 2018 yılında nikah masasına taşımıştı. Çift geçtiğimiz aylarda da bebekleri olacağını müjdelemişti.
Hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan Ece Vahapoğlu'ndan 26. haftaya pozu geldi.
Ünlü isim bu fotoğrafını paylaşıp altına; Hamilelikte başlangıç 6. haftadan şimdi 26. haftaya...
Hamilelik sürecinin 9 ay (40-42 hafta) gibi olması, hem bebeğin gelişimi için hem de annenin bu yeni sürece alışması için iyi. Özellikle karnının bu kadar büyümesine kadının belli bir süreçte alışması gerekiyor. Mucizevi, kutsal, doğal, dişi.
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