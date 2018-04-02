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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
02.04.2018 - 14:26, Son Güncelleme:

Dursun Ali Sarıoğlu kimdir?

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Dursun Ali Sarıoğlu kimdir?

Dursun Ali Sarıoğlu, genellikle yer aldığı Karadeniz tiplemeleriyle tanınmaktadır. Rize'de dünyaya gelmesinin ardından İstanbul'a göç ederek vasıfsız çocuk işçi sıfatıyla birçok işte çalışan Dursun Ali Sarıoğlu, 1960 yılında tiyatro ile tanışmış ve 1982 yılından itibaren ise sinema ve televizyon projelerinde yer almıştır. Peki, Dursun Ali Sarıoğlu kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler

1936 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Ali Sarıoğlu, ekonomik nedenlerle ilköğretimden sonra eğitim alamamış ve 10 yaşlarındayken İstanbul'a gelerek vasıfsız çocuk işçi olarak birçok işte çalışmıştır. 1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kamerayla geç tanışan sanatçı, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi. Karakter oyuncusu olan Sarıoğlu, genellikle "Karadeniz tiplemeleri"yle tanınmaktadır. Ancak en bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir.

Dursun Ali Sarıoğlu 2 Nisan 2018 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.

YER ALDIĞI PROJELER

Aşkım Aşkım - 2008
Nazlı Yarim - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007
Kabadayı - 2007
Amerikalılar Karadeniz'de 2 - 2006
Aynı Çatı Altında - 2006
Kadın Severse - 2006
Sevda Tepesi - 2005
Bizim Karakol - 2004
Son Yaprak - 2004
Sınırlı Aşk - 2003
Asayiş Berkemal - 2002
Bana Abi De - 2002
Hastayım Doktor - 2002
En Son Babalar Duyar - 2002
Son - 2001
Parça Pinçik - 2000
Yasemince - 1997
Baskül Ailesi - 1997
Tatlı Kaçıklar - 1996
Palavra Aşklar - 1995
Çiçek Taksi - 1995
Zzzzt FM - 1994
Küçük Bey - 1994
Şerefli Müfettiş Şeref - 1994
Komşular - 1993
Çılgın Aşıklar - 1993
Mahallenin Muhtarları - 1992
Menekşe Koyu - 1991
Ana - 1991
Ölü Bir Deniz - 1989
Keşanlı Ali Destanı - 1988
Öğretmen - 1988
Bir Çember Kırılırken - 1987
Değirmen - 1986
Asiye Nasıl Kurtulur - 1986
Davacı - 1986
Bir Yudum Sevgi - 1984
Namuslu - 1984
Arkadaşım - 1982

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