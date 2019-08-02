Doğum gününü çocuklarıyla kutladı
Ünlü şarkıcı Sibel Can dün 49'uncu yaşına bastı.
Sibel Can, 49'uncu yaş gününü ailesiyle birlikte kutladı. Doğum günü kutlamasına Sibel Can'ın çocuklarının yanı sıra, Hakan Ural'ın son evliliğinden olan kızının da katılması dikkat çekti.
Melisa Ural doğum gününde çekildikleri bu fotoğrafı 'kalp' emojisiyle paylaştı.
Sibel Can, 1988 yılında Hakan Ural ile dünyaevine girmişti. Çiftin bu evlilikten Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olmuştu.
Hakan Ural ile evliliğini noktalayan Can, 2000 yılında Sulhi Aksüt ile evlenmiş, oğlu Emir'i dünyaya getirmişti.
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