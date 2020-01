Doğa Rutkay "Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz"

Sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşan Rutkay, altına bu notu düştü:

Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz.

On aylıklardı burada.

İlk kez tüylü tuhaf bir oyuncakla karşılaşmaları.

Rutkay’ın bayaa koca adam gibi tiksinme haraketine bakın☺️

Piraye daha ılımlı yaklaşmıştı ama oğlanın korkup tamamen uzaklaşmasını istememiştim.

Ve sevdirmeyi başarmıştım.

Her gün bir keşif..

Biz nasıl yönlendirirsek nasıl tepki vermelerini onlara anlatırsak işler daha da kolaylaşıyor.

Her şeyi anlatarak tarif ederek üşenmeden sabırla oya gibi işlemek bence ebeveynlik

Korkuyu öfkeyi bile tarif etmek, yol göstermek bence böyle küçük ayrıntılarla mucizeye dönüşüyor..

Sevgi ve emek ve sabır.

Sonuç böyle ...

“cici cici maymun cici”