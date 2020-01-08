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Haber Giriş: 08.01.2020 - 19:05,Son Güncelleme:/

Doğa Rutkay "Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz"

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Doğa Rutkay "Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz"

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, ikiz bebekleri Piraye ve Rutkay'ın bir oyuncak maymun ile ilk karşılaştığı anları paylaştı.

Sosyal medya hesabından o anların görüntülerini paylaşan Rutkay, altına bu notu düştü: 
Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz.
On aylıklardı burada.
İlk kez tüylü tuhaf bir oyuncakla karşılaşmaları.
Rutkay’ın bayaa koca adam gibi tiksinme haraketine bakın☺️
Piraye daha ılımlı yaklaşmıştı ama oğlanın korkup tamamen uzaklaşmasını istememiştim.
Ve sevdirmeyi başarmıştım.
Her gün bir keşif..
Biz nasıl yönlendirirsek nasıl tepki vermelerini onlara anlatırsak işler daha da kolaylaşıyor.
Her şeyi anlatarak tarif ederek üşenmeden sabırla oya gibi işlemek bence ebeveynlik
Korkuyu öfkeyi bile tarif etmek, yol göstermek bence böyle küçük ayrıntılarla mucizeye dönüşüyor..
Sevgi ve emek ve sabır.
Sonuç böyle ...
“cici cici maymun cici”

Doğa Rutkay: 'Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz'Doğa Rutkay: 'Hadi şu soğukta içimiz ısınsın biraz'
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