Diriliş Ertuğrul’un Ertuğrul’u kimdir?
Diriliş Ertuğrul’un Ertuğrul’u Engin Altan Düzyatan, oyunculuk performansının yanı sıra farklı projeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Reklam projelerinde de sıkça gördüğümüz ngin Altan Düzyatan, kendi parfümüyle kozmetik dünyasına da adım attı. Peki, Diriliş Ertuğrul’un Ertuğrul’u kimdir, başka hangi dizilerde oynadı?
Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer aldı..
Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yaptı. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. Halen TRT 1'de yayınlanmakta olan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.
2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenen ngin Altan Düzyatan iki çocuk babasıdır.
KENDİ PARFÜMÜNÜ ÇIKARDI
Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Gazisi Engin Altan Düzyatan parfüm markasının tanıtımı için gittiği Kuveyt'te hayran kitlesiyle buluştu. Kendi adıyla çıkarılacak parfümün tanıtım etkinliğine katılmak için Kuveyt'e gelen Düzyatan, başkent Kuveyt'teki bir alışveriş merkezin buluştu.
Engin Altan Düzyatan tanıtım gecesi etkinliğinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu proje için büyük heyecan duyuyorum. Uzun zamandır üstünde titizlikle çalıştığımız uluslararası bir iş oldu. Dünyada birçok başarılı ismin parfüm üreticisiyle bunu hazırlamak müthiş bir güvendi." dedi.
Kuveyt'te kendi adıyla dünya genelinde satışa çıkacak parfümün tanıtımını yaptı.
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