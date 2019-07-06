Didem Soydan’ın sevgilisi Lider Şahin kimdir?
Bir süredir haklarında beraber olduklarına dair haberler çıkan Didem Soydan ve Lider Şahin, ilk kez görüntülendi. Çifti, Lider Şahin’le birlikte olduğu dönemde İrem Derici’nin tanıştırdığı iddia ediliyor. Peki, Didem Soydan’ın sevgilisi Lider Şahin kimdir?
İsmi daha önce İrem Derici ile anılan Lider Şahin, yeni bir aşka yelken açtı. Lider Şahin, gönlünü Didem Soydan'a kaptırdı. Haberler ardından Lider Şahin’in hayatına ilişkin bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Peki, Didem Soydan’ın sevgilisi Lider Şahin kimdir?
Ünlü sanatçı Selami Şahin ve eşi Didem Şahin ‘in büyük oğulları olan Lider Şahini 1985 yılında dünyaya geldi. Kadir Has Üniversitesi ‘nde İç Mimarlık bölümünü bitirdikten sonra babasının izin giderek müzikle ilgilenmeye başladı, hatta bir dönem babasına vokal yaptı. Halen geri vokal ve DJ olarak kariyerine devam etmektedir.
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