Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika kimdir?

18 Mayıs 2014'te yayımlanan Posta Gazetesi'nin Karnaval ekinde, Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika şöyle anlatılıyor;

"Zafer Bey doğma büyüme İzmirlidir. Şehrini, işini gücünü bırakıp aşkı uğruna İstanbul’a taşınır. Büyük aşktır onlarınki. “Çocuğumuz olursa evleniriz” diye düşünürler. Demet Akbağ 39 yaşına geldiğinde tam da yaşı dolayısıyla ‘O defteri artık kapattım’ diye düşündüğü sırada hamile kaldığını öğrenir. Kimseye söylemez; 30 Ağustos Zafer Bey’in doğumgünüdür, o güne saklar bu sürprizi. Zafer Bey mutluluktan havalara uçar. Hemen evlenme planı yapılır. Ve Galatasaray-Milan maçını seyretmeye gittikleri gün, 19 Eylül 1999’da iki şahitle Milano’da evlenirler. 2000’de Ali dünyaya gelir. Demet Akbağ, Ali’li yıllarını hayatının en güzel yılları olarak tanımlar... Mayıs başında eşi kalp krizi geçiren Demet Akbağ zor günler geçirmişti. Neyse ki bu kötü günler geride kaldı ve bugünlerde Demet Akbağ, Cannes Film Festivali’nin Türk yıldızı olma sevincini yaşıyor."

DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959 tarihinde Denizli'de dünyaya gelmiştir. Okulu bitirdikten sonra Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda amatör olarak başladığı oyunculuğu, 1980'li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak sürdürdü.

Üçüncü evliliğini 35 yaşında iken Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten 2000'de Ali adında bir oğlu oldu.

1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü aldı.

1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş'ta bir tiyatro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.

Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze ve O... Çocukları sinema filmlerinde başrol oynadı. Vizontele ile Altın Portakal; Neredesin Firuze ile Sadri Alışık ve Siyad ödüllerini kazandı.

2011 yılı itibarıyla ATV'de yayınlanan İstanbul'un Altınları adlı dizide başrol oynadı. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra TV hayatına pasif olarak devam eden Akbağ, 2013 baharına gelince Show Tv'de Murat Başoğlu tarafından sunulan Benzemez Kimse Sana isimli taklit yarışma programında Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2013'ten itibaren Show TV'de yayınlanan Sevdaluk adlı dizide Adalet isimli rolü oynadı. 2015 yazına doğru "Niyazi Gül Dörtnala" filminde Sultan Şahmerdan karakterini canlandırdı.