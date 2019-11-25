Damla Ersubaşı kimdir, eşi kim?
Ekranlarda büyüyen oyuncu Damla Ersubaşı’nın eşi tarafından aldatıldığı iddia edildi. 2016 yılında Mustafa Can Keser ile nikah masasına oturan ve ikinci çocuğuna hamile olan Damla Ersubaşı sessizliğini koruyor. Peki, Damla Ersubaşı kimdir, eşi kim?
Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.
Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.
2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Bir kız çocuğu olan ve ikincisini bekleyen Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.
Mustafa Can Keser Ortaköy’de bulunan bir gece kulübü’nün CEO’su olarak iş hayatını sürdürüyor.
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