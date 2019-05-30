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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 14:28, Son Güncelleme:

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin oyuncuları belli oldu

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“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin oyuncuları belli oldu

Dijital Sanatlar Yapımevi’nin yeni projesi “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin oyuncu kadrosu kesinleşti. Hayat Van Eck’in efsanevi sporcu Süleymanoğlu’nu canlandıracağı filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu gibi isimler yer alıyor.

Senaryosunu Barış Pirhasan’ın kaleme aldığı, müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yapacağı NAİM’in yönetmen koltuğu Özer Feyzioğlu’na emanet. Filmin danışmanlığını ise abisi Naim Süleymanoğlu gibi halter sporuna emek vermiş, olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmiş Muharrem Süleymanoğlu yapıyor.

Naim Süleymanoğlu’nun Hayatına Saygı Duruşu
Çekimleri Türkiye’yle birlikte Bulgaristan ve Azerbaycan’da yapılacakfilmin oyuncu kadrosunda sinema, tiyatro ve televizyon dünyasının  ünlü isimleri bir araya geliyor. Hayat Van Eck’le birlikte, Yetkin Dikinciler’i babası, Selen Öztürk’ü annesi rolünde izleyeceğimiz filmde, Gürkan Uygun; Naim Süleymanoğlu’nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu adım adım dünya arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri’yi canlandırıyor.

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin oyuncuları belli oldu

Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’da başlayan Türkiye’ye uzanan etkileyici ve ilham verici hayatının çeşitli aşamalarında çok önemli görevler üstlenen kişilere saygı duruşu niteliğini de taşıyan NAİM filminde Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Uğur Güneş, Bülent Alkış, İsmail Hacıoğlu, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Kerem Atabeyoğlu da rol alıyor.

 

 

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