“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin oyuncuları belli oldu
Dijital Sanatlar Yapımevi’nin yeni projesi “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin oyuncu kadrosu kesinleşti. Hayat Van Eck’in efsanevi sporcu Süleymanoğlu’nu canlandıracağı filmde Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk, Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu gibi isimler yer alıyor.
Senaryosunu Barış Pirhasan’ın kaleme aldığı, müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yapacağı NAİM’in yönetmen koltuğu Özer Feyzioğlu’na emanet. Filmin danışmanlığını ise abisi Naim Süleymanoğlu gibi halter sporuna emek vermiş, olimpiyat şampiyonu sporcular yetiştirmiş Muharrem Süleymanoğlu yapıyor.
Naim Süleymanoğlu’nun Hayatına Saygı Duruşu
Çekimleri Türkiye’yle birlikte Bulgaristan ve Azerbaycan’da yapılacakfilmin oyuncu kadrosunda sinema, tiyatro ve televizyon dünyasının ünlü isimleri bir araya geliyor. Hayat Van Eck’le birlikte, Yetkin Dikinciler’i babası, Selen Öztürk’ü annesi rolünde izleyeceğimiz filmde, Gürkan Uygun; Naim Süleymanoğlu’nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu adım adım dünya arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri’yi canlandırıyor.
Naim Süleymanoğlu’nun Bulgaristan’da başlayan Türkiye’ye uzanan etkileyici ve ilham verici hayatının çeşitli aşamalarında çok önemli görevler üstlenen kişilere saygı duruşu niteliğini de taşıyan NAİM filminde Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Uğur Güneş, Bülent Alkış, İsmail Hacıoğlu, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Kerem Atabeyoğlu da rol alıyor.
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