Cenk Öztanık kimdir?
Cenk Öztanık, magazin dünyasının araştırdığı isimler arasında yer almaya devam ediyor. Ecem Kazancı ile gerçekleştirdiği düğününün ardından magazin okurlarının internet üzerinden merakla araştırdığı Cenk Öztanık, biyografisiyle sorgulanmaya başlandı. Peki, Cenk Öztanık kimdir? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Cenk Öztanık, turizm sektöründe faaliyetlerini devam ettiren işadamı Lütfi Öztanık ve Mesude Öztanık'ın oğludur. Eğitimini Beşiktaş Koleji'nde aldıktan sonra Şişli Terakki Lisesi'nde devam ettiren Cenk Öztanık, üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme bölümünde almıştır. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Cenk Öztanık'ın nikah şahitliğini Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman yapmıştır.
Cenk Öztanık, İstanbul Levent'te yer alan bir otelin yönetimini üstlenmektedir. Öztanık, 7 Ekim 2018 tarihinde Ecem Kazancı ile hayatını birleştirmiştir.
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