Cem Yılmaz’dan 'Emanet' ve 'Deli' filmleri için iki ayrı fragman

ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz’ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat’ın üstlendiği “Karakomik Filmler 2”, 17 Ocak’ta vizyona giriyor. Cem Yılmaz, “Emanet”te Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer ve Celil Nalçakan’la birlikte rol aldı. Film, yetenek yarışmalarıyla şöhret olma hayalinin peşinden koşan Birol’un macerasını beyazperdeye taşıyacak.



Cem Yılmaz, “Emanet”te Çağlar Çorumlu’yla birlikte kamera karşısına geçti.



Çekimlerinin büyük bölümü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan “Deli” ise en büyük hayali âşık olduğu kızın karşısında oturmak olan taksici Güven’in gece mesaisinde başına gelen olayları anlatıyor. “Deli”de Cem Yılmaz’ın yanı sıra Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi ve Emin Gürsoy rol alıyor.