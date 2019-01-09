Can Yaman ameliyat oldu
Oyuncu Can Yaman, uzun süredir yaşadığı göz rahatsızlığı nedeniyle ameliyat oldu. Yaman, haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Uzun süredir yaşadığı göz rahatsızlığından dolayı ameliyat olan oyuncu Can Yaman, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Yaman, "Uzun süredir gözlerimden rahatsızım. Yılbaşından 3 gün önce olmam gereken ameliyatı oldum. Şu an daha iyiyim ama 2 hafta kadar daha bulanık ve kısıtlı görmeye devam edeceğim sanırım. Merak eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkürler, sevgiler..." dedi.
Yaman, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle rol aldığı dizide gözlük takmak zorunda kalmıştı.
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