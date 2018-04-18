Buse Terim ikinci bebeği Naz’ı kucağına aldı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, üçüncü kez dede olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Fatih-Fulya Terim çiftine, üçüncü torun mutluluğunu, 2014’te Volkan Bahçekapılı ile evlenen küçük kızları Buse Terim Bahçekapılı yaşattı. Buse Terim, 21 Ekim 2016’da dünyaya getirdiği kızı Nil gibi, Naz adını verdikleri küçük kızını da Miami’de doğurdu. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Buse Terim, ‘Bir kızım daha oldu’ mesajını paylaştı. Dün dünyaya gözlerini açan Naz’ın da, Buse Terimin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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