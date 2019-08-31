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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Bu gece bana emanetsiniz

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Bu gece bana emanetsiniz

Mustafa Sandal ikinci kez Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla bir araya geldi. 25’inci sanat yılını kutlayan Sandal sahnede Gülben Ergen’i de ağırladı.

Mustafa Sandal, önceki gün Poll Production organizasyonu Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sahneye çıktı. Biletlerin tükendiği konserde Sandal, açılışı “Aya Benzer” şarkısıyla yaptı.

Bu gece bana emanetsiniz


ANNEMDEN SONRA EN ÖNEMLİ KADIN

Şarkıcı ardından dinleyicilerini “Canlar, güzel insanlar, hoş geldiniz. Bugün sizden ricam kendinizi bana bırakın, nostalji yapacağız, sizi nerelere götüreceğim. Bu akşam bana emanetsiniz. İstediğiniz tüm şarkıları dinletmeden yollatmayacağım” diye selamladı.

Konserde izleyicilerle ara ara sohbet eden Sandal, eski eşi Emina Jahovic için “Eski eşimle de dostça ayrıldık. Şükür iyi arkadaşız, hayatımda annemden sonraki en önemli kadın. Bana çok güzel iki evlat verdi. Bir tanesi bugün beni dinlemeye geldi” diyerek oğlu Yaman’a sahneden el salladı.

Konserin sürprizi ise Gülben Ergen oldu. İlk yarının bitiminde “Şıkır Şıkır” şarkısını seslendiren Sandal’ın sahnesine Ergen konuk oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir gün öncesinden kutlayan ikili Türk bayraklarıyla Harbiye’yi kırmızı-beyaza boyadı.

Bu gece bana emanetsiniz


Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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