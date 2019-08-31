Bu gece bana emanetsiniz
Mustafa Sandal ikinci kez Harbiye Açıkhava’da hayranlarıyla bir araya geldi. 25’inci sanat yılını kutlayan Sandal sahnede Gülben Ergen’i de ağırladı.
Mustafa Sandal, önceki gün Poll Production organizasyonu Demirören TV medya sponsorluğunda düzenlenen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserleri kapsamında sahneye çıktı. Biletlerin tükendiği konserde Sandal, açılışı “Aya Benzer” şarkısıyla yaptı.
ANNEMDEN SONRA EN ÖNEMLİ KADIN
Şarkıcı ardından dinleyicilerini “Canlar, güzel insanlar, hoş geldiniz. Bugün sizden ricam kendinizi bana bırakın, nostalji yapacağız, sizi nerelere götüreceğim. Bu akşam bana emanetsiniz. İstediğiniz tüm şarkıları dinletmeden yollatmayacağım” diye selamladı.
Konserde izleyicilerle ara ara sohbet eden Sandal, eski eşi Emina Jahovic için “Eski eşimle de dostça ayrıldık. Şükür iyi arkadaşız, hayatımda annemden sonraki en önemli kadın. Bana çok güzel iki evlat verdi. Bir tanesi bugün beni dinlemeye geldi” diyerek oğlu Yaman’a sahneden el salladı.
Konserin sürprizi ise Gülben Ergen oldu. İlk yarının bitiminde “Şıkır Şıkır” şarkısını seslendiren Sandal’ın sahnesine Ergen konuk oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bir gün öncesinden kutlayan ikili Türk bayraklarıyla Harbiye’yi kırmızı-beyaza boyadı.
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