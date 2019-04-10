Blackpink grubu rekor kırıyor - Blackpink grubu kimdir?
Güney Koreli müzik grubu Blackpink’in Kill This Love adlı parçası YouTube’da rekor kırdı. En kısa sürede 100 milyon izlenme sayısına ulaşan videonun sahibi olan Blackpink grubuna dair detaylar merak konusu oldu. Blackpink grubu kimdir?
BlackPink yazılış stili BLACKPINK ya da BLΛƆKPIИK 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubudur. Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé. Üyeler Güney Kore, Avustralya, Tayland ve Yeni Zelanda ülkelerinden geldiği için çok uluslu bir gruptur.
1 Haziran 2016 da YG Entertainment yakında çıkış yapacak olan yeni kız grubunun üyelerini tanıtmaya başladı. İlk olarak YG sanatçıları ile düetleri bulunan Jennie’yi duyurdu. 2012 yılında tanıtılıp NONA9ON’da model olarak yer alan Lisa’yı grubun ikinci üyesi olarak duyurdu. Grubun en büyüğü olan birçok marka için modellik yapmış, bazı kliplerde yer almış ve The Producers dizisinde ufak bir rol alan Jisoo’yu da grubun üçüncü üyesi olarak duyurdu. G-Dragon'a Without You şarkısında eşlik eden Rosé'yi de grubun son üyesi olarak duyurdu. 29 Haziranda YG Entertainment yeni grubunun resimlerini yayınlarken 4 üyeden oluşan bu kız grubunun ismini de BLACKPINK olarak onayladı.
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