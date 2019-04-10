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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.04.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Blackpink grubu rekor kırıyor - Blackpink grubu kimdir?

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Blackpink grubu rekor kırıyor - Blackpink grubu kimdir?

Güney Koreli müzik grubu Blackpink’in Kill This Love adlı parçası YouTube’da rekor kırdı. En kısa sürede 100 milyon izlenme sayısına ulaşan videonun sahibi olan Blackpink grubuna dair detaylar merak konusu oldu. Blackpink grubu kimdir?

BlackPink yazılış stili BLACKPINK ya da BLΛƆKPIИK 2016 yılında YG Entertainment tarafından kurulmuş Güney Koreli kız grubudur. Grup dört üyeden oluşmaktadır: Jisoo, Jennie, Lisa ve Rosé. Üyeler Güney Kore, Avustralya, Tayland ve Yeni Zelanda ülkelerinden geldiği için çok uluslu bir gruptur. 

1 Haziran 2016 da YG Entertainment yakında çıkış yapacak olan yeni kız grubunun üyelerini tanıtmaya başladı. İlk olarak YG sanatçıları ile düetleri bulunan Jennie’yi duyurdu. 2012 yılında tanıtılıp NONA9ON’da model olarak yer alan Lisa’yı grubun ikinci üyesi olarak duyurdu. Grubun en büyüğü olan birçok marka için modellik yapmış, bazı kliplerde yer almış ve The Producers dizisinde ufak bir rol alan Jisoo’yu da grubun üçüncü üyesi olarak duyurdu. G-Dragon'a Without You şarkısında eşlik eden Rosé'yi de grubun son üyesi olarak duyurdu. 29 Haziranda YG Entertainment yeni grubunun resimlerini yayınlarken 4 üyeden oluşan bu kız grubunun ismini de BLACKPINK olarak onayladı.

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