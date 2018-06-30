Bir devir kapandı! Türkan Şoray oyunculuğu bıraktı
Dünyada en çok başrolde rol alan kadın oyuncu unvanına sahip Türkan Şoray oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Şoray’ın oyunculuğu bırakmasıyla Türk sinemasında bir devir kapandı.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuşan Türkan Şoray iyi senaryolar gelmediği için oyunculuğu bıraktığını ve bu kararının kesin olduğunu açıkladı.
1960’ta Türker İnanoğlu’nun teşvikiyle ‘Köyde Bir Kız Sevdim’ ile sinemaya başlayan Türkan Şoray, canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vurdu. Filmografisinde 222 sinema filmi, 12 televizyon dizisi bulunan , yönettiği 5 film ve yazdığı iki senaryoyla da sinemaya katkıda bulunan Şoray, Türkiye’deki film festivallerinden 6 kez ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandı.
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