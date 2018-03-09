Billur Yazgan kimdir? Billur Yazgan kaç yaşında?

Son dönemlerin en çok merak edilen ve araştırılan isimlerden olan Billur Yazgan, 'Acemi Cadı' dizisindeki rolü ile akıllara geliyor. Acemi Cadı dizisinden sonra 'Papatyam' adlı dizide oynayan Billur Yazgan, uzun bir süredir dizi ya da film projesinde yer almıyor. İşte Billur Yazgan hakkında merak edilen her şey...
BİLLUR YAZGAN KİMDİR?
1 Ekim 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Billur Yazgan, ünlü oyuncu Cafer Yazgın'ın kızıdır. Annesi tiyatrocu İdil Yazgan'dır. İstanbul Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde eğitim almış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmuştur.
2006 yılında yayınlanan 'Acemi Cadı' adlı dizide canlandırdığı karakter sonrası tanınan Billur Yazgan, Star TV’de yayınlanan ‘Papatyam’ dizisinde aktivist ve deli dolu Özge karakterini canlandırdı. Dizide Metin Akpınar ve Nilgün Kasapbaşoğlu gibi ünlü isimlerle birlikte rol almıştır.
Billur Yazgan, evlendikten sonra televizyon dünyası ile arasına mesafe koymuş ve uzun süredir hiçbir projede yer almamaktadır. Öte yandan, Billur Yazgan'ın sosyal medyada babası Ercan Yazgan ile neredeyse hiç paylaşımı yok. Bir dönem gündeme gelen bu konu sonrası Billur Yazgan’ın babası Ercan Yazgan’ı reddettiği iddia edilmişti. Ancak bu iddia hakkında her iki taraftan açıklama yapılmadığı için, doğruluğu kesin olarak bilinmemektedir.
FİLM VE DİZİLERİ
2009 - Papatyam - Özge
2008 - Memur Muzaffer - Aysun Mutlu
2007 - Aşk Eski Bir Yalan - Zeyno
2006 - Acemi Cadı - Tuğçe
2005 - Şöhret
2004 - Yabancı Damat
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