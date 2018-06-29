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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
29.06.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

Berk Oktay videosu yine hacker kurbanı oldu... Videosu sosyal medyayı salladı

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Berk Oktay videosu yine hacker kurbanı oldu... Videosu sosyal medyayı salladı

Berk Oktay yine yaşadığı bir talihsizlikle gündeme geldi. Sosyal medya hesaplarından kendisinin çıplak fotoğrafını ve çıplak bir kadınla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılan Berk Oktay, yine hacklendi. Daha uygunsuz fotoğrafları sızdırılan Berk Oktay, bu sefer de tuvalette çekilen ve ifşa edilen başka bir videosu sosyal medyayı salladı.

Oyuncu Berk Oktay, Twitter’ın bugünkü trend topic (TT) listesine girdi. Geçtiğimiz günlerde eşine şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme Berk Oktay, yine hackerların kurbanı oldu. Tuvalette çekilen videosu paylaşılan Berk Oktay, kısa sürede sosyal medyada en çok aranan isim oldu.

Berk Oktay'ın eşi Merve Şarapçıoğlugeçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla herkesi şoke etmiş, ‘Kocam beni dövdü yardım edin!’ açıklamasıyla bandajlı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. Şarapçıoğlu’nun hesabının çalındığı kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Aynı gün içinde ikinci bir şok daha yaşayan çiftin özel fotoğrafları kimliği belirsiz kişilerce ele geçirilmiş, Berk Oktay ve eşi Merve Şarapoğlu'nun çıplak olduğu görülen fotoğraflar, Şarapcıoğlu'nun Instagram hesabından takipçilerle paylaşılmıştı.

BERK OKTAY KİMDİR?

1982 yılında Ankara'da doğan Berk Oktay, Ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Üniversitede eğitminide başkentte alan Berk Oktay, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

16 yaşında modellik yapmaya başlayan Berk Oktay, 2000 yılında 18 yaşındayken Ankara'da bir modellik ajansına kaydoldu, ardından İstanbul'a gelerek Uğurkan Erez'le çalıştı, 2001 yılında Best Model'e katılıp 'Gelecek Vaat Eden Model seçildi. 2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü oldu.

2000- 2006 yılları arasında modellik yapan Berk Oktay, mankenlik kariyerine 2004 yılından sonra sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde birçok ünlü markanın defilelerinde yer aldı.

2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile sektöre giriş yapan Berk Oktay, Akasya Durağı ve Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde uzun yıllardır birlikte olduğu Merve Şarapçıoğluyla evlendi.

 

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