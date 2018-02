Berk Oktay kimdir? Eşi kim?

Pek çok dizi projesine imza atan Berk Oktay, özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı rolle tanınıyor. Berk Oktay hakkında araştırma yapan sevenleri, sanatçının özel yaşamına dair detaylara ulaşma çalışıyor. Peki Berk Oktay kimdir ve kaç yaşında? Aslen nereli? Kiminle evli? İşte detaylar...

BERK OKTAY KİMDİR?

1982 yılında Ankara'da doğan Berk Oktay, Ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Üniversitede eğitminide başkentte alan Berk Oktay, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.

16 yaşında modellik yapmaya başlayan Berk Oktay, 2000 yılında 18 yaşındayken Ankara'da bir modellik ajansına kaydoldu, ardından İstanbul'a gelerek Uğurkan Erez'le çalıştı, 2001 yılında Best Model'e katılıp 'Gelecek Vaat Eden Model seçildi. 2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü oldu.

2000- 2006 yılları arasında modellik yapan Berk Oktay, mankenlik kariyerine 2004 yılından sonra sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde birçok ünlü markanın defilelerinde yer aldı.

2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile sektöre giriş yapan Berk Oktay, Akasya Durağı ve Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde uzun yıllardır birlikte olduğu Merve Şarapçıoğluyla evlendi.