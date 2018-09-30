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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.09.2018 - 16:12, Son Güncelleme:

Beritan’ın mektubu Ebru’yu ağlattı

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Beritan’ın mektubu Ebru’yu ağlattı

Diyarbakır’da 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetişmesi planlanan okul yaptıran Ebru Yaşar, 4. sınıf öğrencisi Beritan’ın mektubunun ardından gözyaşlarını tutamadı.

Ders başı 2019’da

Ebru Yaşar’ın eşinin memleketi Diyarbakır’da yaptırdığı okulun, 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetişmesi planlanıyor. Aralık 2017’de temeli atılan okulda, her yıl 600-800 öğrenci eğitim görecek. Önceki gün Bismil Selahaddin Eyyubi okulu dördüncü sınıf öğrencisi Beritan Bülbül’den gelen mektup Ebru Yaşar’ı gözyaşlarına boğdu.

Beritan’ın mektubu Ebru’yu ağlattı

İmkan çerçevesinde

Mektubu ailesi, yakın çevresi ve hayranlarıyla paylaşan şarkıcı, “Mektubu okuduğumda gözyaşlarıma hakim olamadım. Allah’a bana böyle bir imkan tanıdığı ve minicik kalplerde dua olabilmeyi nasip ettiği için şükrettim. Kimi okul yaptırır, kimi bir kalem-silgi alır. Herkes imkanı çerçevesinde taşın altına elini sokmalı” dedi. 

İşte o mektup

4. sınıf öğrencisi Beritan Bülbül’ün Ebru Yaşar’a yazdığı mektupta şu satırlar yer aldı: “Sevgili Ebru Yaşar. Bu mektubu size yazdım. Çünkü bize çok büyük bir iyilik yaptınız. Bu okul bizim için çok önemli. Eğer bu okulu yaptırmasaydınız seneye birinci sınıfa giden kardeşlerimizi göremezdik ve çok uzak okula gitmek zorunda kalırdık. Ama artık biz ve beşinci sınıfa giden arkadaşlarımız çok mutluyuz. Bu haberi duyduktan sonra içimizde kelebekler uçuştu. Biz 4. sınıfa giden çocuklar çok mutluyuz.”

Beritan’ın mektubu Ebru’yu ağlattı

Beritan’ın mektubu Ebru’yu ağlattı


 

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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