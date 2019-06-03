Beren, Kenan’a Çin işkencesi yapıyor

Onur Baştürk: Beren Saat çok zeki bir kadın. Belli ki elinde ciddi bir koz var, Kenan susuyor ama o sürekli ilişkisiyle ilgili çok derin çok duygusal açıklamalar yapıyor. Söylediği şey ise şu: Âşıktım, ama artık değilim, üzüldüğüme de değdi ama, ona da pişman değilim!”

Cengiz Semercioğlu: Beren Saat, Kenan Doğulu’ya Çin işkencesi uyguluyor. Ne yaşadıysa artık yavaş yavaş, kanırta kanırta Kenan’ın burnundan getiriyor. Kendi doğum gününde ayrı, Kenan’ın doğum gününde ayrı duygusal şiddet uyguluyor eşine... İlişki masumiyetini kaybettiyse, gördüğümüz aşk değilse, öfke, pişmanlık, gözyaşı varsa ortada ne duruyorsun bu evlilikte? Demek Kenan’ın da kusuru o kadar büyük ki, ‘ne diyorsun, neden evliliğimizi sürekli tartıştırıyorsun’ diye itiraz bile edemiyor.



Onur BAŞTÜRK - Ömür GEDİK - Cengiz SEMERCİOĞLU



Ömür Gedik: Kenan’ın en acı doğum günü bu oldu herhalde. Beren doğum günü kutlamasında ihanete işaret eden ifadeler kullandı, Kenan’ın masumiyetini yitirdiğini söyledi. O ilk günkü büyünün bozulduğunu açıkladı. Kenan’ın şarkılar yazacağı yeni aşklara yelken açacağını bile söyledi. “Artık içimde öfke yok” diyor ama bu mesaj bile hayal kırıklığının bir ürünü bence.

O açıklama ne anlama

Demet Akalın, “Zor bir hamilelik geçirdim. Hira’ya 5 aylık hamileyken kendimi şişlemeyi düşündüm” dedi. Ünlü şarkıcının bu şaşırtan açıklamasına konsey şu yorumu yaptı:





Cengiz Semercioğlu: Albüm tutmadı ya, tek bir şarkısı konuşulmuyor ya, ne yapacağını şaşırdı artık. Albümünü paylaşmayan arkadaşlarını takipten çıkarıyor, gazetecilere ağzını bozuyor, kendini şişlemeyi düşündüğünü açıklıyor... Bir kadının hayatının en özel dönemini yıllardan sonra böyle anlatması normal bir şey değil. 5 yıl sonra akılda kalan kendini şişlemek değil, hamileliğin güzel yönleri olur... Öyle olmasa hiçbir kadın ikinci kez çocuk doğurmaz zaten.

Ömür Gedik: Demet böyle hissetmiş olabilir. Ama keşke hiç söylemeseydi. Hira büyüyünce annesinin bu sözlerine bozulabilir. Çocuklar kendileri ile ilgili her şeyin güzel hatırlanmasını isterler çünkü.

Onur Baştürk: Anlayamayacağım bir durum. Neden böyle şiddetli bir şey hissetmiş, peki neden şimdi bunu söylemiş, cidden anlamadım.

Ortada aldatmanın olmadığı aşikâr

Cem Özer, eşi İstanbul’a döndüğünde Bodrum’da arkadaşları Emine Aydın’la el ele görüntülendi. Cem, “kötü bir gece geçmişti, dertleşiyorduk, o dost eliydi” diye kendini savundu ve bunu aldatmaya çeken insanları kötü niyetli olmakla eleştirdi. Cem’i inandırıcı buldunuz mu? Burada bir yanlış var mı?



Onur Baştürk: Anlık bir kare. İnsan dostunun elini tutar gerçekten. Bana garip gelmedi. Garip gelen Cem Özer’in sıkıcı özel hayatını bu denli gündem olması. Beren Saat daha eğlenceli, kesin bilgi!



Cengiz Semercioğlu: Biz inandırıcı bulmasak ne olur, eşi inandırıcı bulduktan sonra... Sadece eşi Pınar, “Sen ünlüsün daha dikkatli olmalı, bizi gereksiz bir tartışmaya sokmamalıydın” diye sitem etmiş. Cem de “Yaptığım salaklık için başta eşim olmak üzere herkesten özür dilerim” dedi bizim yayında.

Ben ortada bir şey olmadığı konusunda ikna oldum açıkçası...

Ömür Gedik: Cem Özer’le 20 yıla varan bir dostluğumuz var. Birlikte sahneye çıktık, hem iş arkadaşı hem de sıkı birer dost olduk bu süreçte. Cem çok iyi bir dert ortağıdır. Çok derdimi dinlemişliği, akıl vermişliği vardır. Bu nedenle “dertleşiyorduk” açıklaması tanıdık geldi bana.

Cem’in buradaki tek hatası herkesi kendi gibi bilmesi, masum bir el tutmanın bir fotoğrafla farklı yerlere çekilebileceğini düşünmemiş olması.

Yoksa ortada gerçekten bir aldatma ya da yanlış bir şey olmadığı aşikâr.

Bizde de çok örneği var

Jennifer Lopez, oğlunun yılsonu gösterisine nişanlısı Alex ve eski eşi Marc Anthony ile birlikte katıldı. Eski eş ve nişanlının yan yana oturması sosyal medyada çok tartışıldı. Sizce bu durum normal mi? Bizde olsa kabul görür mü...





Onur Baştürk: Eski eşler illa kanlı bıçaklı olmak zorunda değil. Ama eski eşle yeni sevgiliyi yan yana getirmek herkesin pek hoşuna gidecek bir durum değil. Bizde hiçbir ünlü bunu yapamaz bence.

Cengiz Semercioğlu: Bizde de Hamdi Alkan örneği var, kızının annesi ve yeni eşiyle fotoğrafı var. Sinan Engin var, eski eşi Seda Sayan ve şimdiki eşi Ayşe’yle kaç masada çoluk çocuk beraber görüntülendi. Neden illa eski eşlere kanlı bıçaklı olunacak birileriymiş gibi bakıyoruz. Hele ortada çocuk varsa, ilk eşle boşanma da saygı çerçevesinde olmuşsa neden bir araya gelinmesin?

Ömür Gedik: Bence gayet doğal bir görüntü. Yılsonu gösterisi gibi özel günlerde herkesin bir arada olması en güzeli ve en sağlıklısı. Medeni olmak lazım, geri kafalılığın lüzumu yok.

Ünlüler makyajlı gezmek zorunda mı?

Cengiz Semercioğlu’nun Hadise’nin makyajsız gece gezmesini eleştirmesinin ardından Hadise “Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin, biz kadınlar size kendimizi beğendirmek için yaşamıyoruz!” yazdı. Özge Özpirinççi, Didem Soydan gibi pek çok ünlü makyajsız fotoğraf paylaşarak Hadise’ye destek verdi.





Ömür Gedik: Makyajsız gezme özgürlüğümüz tabii ki olmalı. Rahatlık önemli. Ayrıca makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüleriniz çok da güzel görünüyordu. Yurtdışında da ünlüler parka eşofmanla, makyajsız gidiyor. Ama gece yemeğe, bir ödül törenine ya da özel bir yere giderken de biraz özen göstermek gerektiğini düşünüyorum. Cengiz de bence bunu kast etmişti.



Onur Baştürk: Tüm dünyada sıfır makyaj trendi var. Hadise’nin de bir gece dışarıya makyaj yapmadan çıkması büyük bir olay değil. Bu bakımsızlık anlamına da gelmez. Aksine makyaj bazen tam aksine kadını daha bakımsız ve yorgun gösterebiliyor. Hadise’yi destekliyorum sonuna dek! Kaldı kı o geceki kıyafetiyle filan gayet şıktı.



Cengiz Semercioğlu: Bakın siz bile makyajsız diyorsunuz, oysa benim söylediğim kadın ve erkeğin akşam yemeğine şık bir mekana giderken daha özenli olması. Ben bugüne kadar Ömür’ü bir gün bile akşam dışarı çıkarken saç baş dağınık görmedim. Hadise de genelde buna dikkat eden biri... Neden Yıldız Tilbe’ye bugüne kadar hiçbir şey söylemedik de, Hadise’ye söylüyorum. Çünkü Hadise bugüne kadar hep görünüşüne önem verdi.

Gençler eğleniyor

Edis ve Aleyna aynı araç içinde video çekerek “kaza yaparsak Türk popu biter” dedi. Konsey bu garip paylaşımını yorumladı...





Cengiz Semercioğlu: Bunlara hep eğlenceli, şaka yollu paylaşımlar olarak baktım ben. Özellikle Edis için... Ancak Aleyna’da bir ego sorunu var... “Google’a dünya starı yazınca ben çıkıyorum” diye açıklamalarda bulunuyor.

Edis de bu rüzgara kaptırırsa kendini kötü... Aleyna için durum zaten kötü de... 17 yaşında gelen şöhretin altında ezilmeye başladı.

Ömür Gedik: Gençler şaka yapıyor olmalılar. Türk popunu kendilerine mal edecek halleri yoktur elbette.

Onur Baştürk: Çok tatlılar, eğleniyorlar. Garip bulmuyorum. Aksine enerji veriyorlar. Beğenmeyip eleştirenler dar bir çerçeveden bakıyor...

En büyük hatası aracından inmesi

Halit Ergenç, trafik magandalarının saldırısına uğradı. Ergenç’in Etiler Polis Merkezi’ne giderek durumu bildirmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Konsey bu olayı ele aldı.





Onur Baştürk: Sanki bilinçli bir saldırı yapılmış gibi. Acaba fazla mı komplo teorisi? Emin değilim tabii, ama ne olursa olsun Halit Ergenç’in başına gelen şey korkunç.

Cengiz Semercioğlu: Geçen ay Orhan Gencebay’ın oğlu trafikte tartıştığı taksici tarafından bıçaklanmıştı. Aynısı Halit Ergenç’in başına da gelebilirdi. Bu trafik magandaları çok daha sıkı denetlenmeli. Halit’in en büyük hatası ise sinirlerine hakim olamayıp aracından inmesi olmuş. Bu tür durumlarda aracınızdan inmeyin...

Ömür Gedik: Benim de usulsüz, tıkış tıkış hayvan taşıyan kamyonların önüne direksiyonu kırıp durdurmuşluğum, sonra da polisi aramışlığım çok olmuştur. Bugüne dek dayak yemememi, kadın olmama borçluyum sanırım.

Başkalarının canını hiçe sayarak trafik kurallarını ihlal edenleri görüp ‘bana ne’ demeyen Halit Ergenç’i anlıyor, tebrik ediyor ve geçmiş olsun diyorum. Böyle durumlarda arabadan inmeden polisi aramak daha sağlıklı olur tabii.