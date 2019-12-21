Bele kazak bağlama modası

Lütfen biri Çelik’e 2020’ye girmek üzere olduğumuzu söyleyebilir mi?

Taşlanmış yırtık jean, üzeri denim ceket ve bele bağlanan kazak modası maalesef 90’larda kaldı.

Burada gözüm ceket üzerine takılan renkli rozetleri arıyor.

Onlar da olsaymış tam olacakmış. Açık ara Hazar

Hazar Ergüçlü’nün geçen salı günü yapılan “Atiye” dizisinin galasında tercih ettiği Züleyha Kuru imzalı takımla, Fatma Toptaş’ın eylül ayında “Anne” filminin galasında giydiği aynı.

İşte burada styling’in ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz.

Hazar Ergüçlü, kıyafetin duruşu, içine giydiği büstiyerin boyu ve modeli, hatta tercih ettiği stilettosu ile açık ara öne geçmiş.

Bayıldım.





