MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBele kazak bağlama modası
GeriMagazin Bele kazak bağlama modası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Gardırop Cadısı - Hande CAN
21.12.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Bele kazak bağlama modası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bele kazak bağlama modası

Çelik önceki gün Trump’ta sahnelenen, Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış’ın rol aldığı “Erkek Arkadaşım Bir Feminist” adlı tiyatro oyununu izledi. Ünlü şarkıcı, oyuncuları kuliste ziyaret etti.

Lütfen biri Çelik’e 2020’ye girmek üzere olduğumuzu söyleyebilir mi?
Taşlanmış yırtık jean, üzeri denim ceket ve bele bağlanan kazak modası maalesef 90’larda kaldı.
Burada gözüm ceket üzerine takılan renkli rozetleri arıyor.
Onlar da olsaymış tam olacakmış.

Bele kazak bağlama modası
Açık ara Hazar

Hazar Ergüçlü’nün geçen salı günü yapılan “Atiye” dizisinin galasında tercih ettiği Züleyha Kuru imzalı takımla, Fatma Toptaş’ın eylül ayında “Anne” filminin galasında giydiği aynı.
İşte burada styling’in ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz.
Hazar Ergüçlü, kıyafetin duruşu, içine giydiği büstiyerin boyu ve modeli, hatta tercih ettiği stilettosu ile açık ara öne geçmiş.
Bayıldım.

Bele kazak bağlama modası


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle