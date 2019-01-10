Bahar Öztan (Yeşilçam'ın gamzeli güzeli) kimdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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10.01.2019 - 10:18, Son Güncelleme:

Bahar Öztan (Yeşilçam'ın gamzeli güzeli) kimdir?

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Bahar Öztan (Yeşilçam'ın gamzeli güzeli) kimdir?

Bahar Öztan, bir süredir sağlık problemleriyle gündemdeydi. Kanseri 2. kez yenen Bahar Öztan, 2. Sayfa programında hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Bahar Öztan kimdir? İşte, Yeşilçam’ın gamzeli güzelinin hayatına ilişkin bilgiler…

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1952 tarihinde İskenderun’da dünyaya geldi. İstanbul'da büyüyen Bahar Öztan, sayısız reklam filminde yer almıştır. Reklam filmlerinden sonra halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı. Bunlardan bazıları, Çarli'nin Melekleri ve Barış Manço ile birlikte yer aldığı fotoromanlardır.

Herkesin beğenisini kazanan Bahar Öztan'ın film yapımcıları tarafından dikkat çekmesi de çok zaman almadı. Kısa süre sonra, Şaşkın Milyoner filmiyle sinema hayatına başladı. Bahar Öztan, Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli lakaplı en önemli oyuncularından biri olmuştur. Sürekli sahne teklifi almaya başlayan sanatçı, 1987 yılında ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı. O günden itibaren, yurtiçi & yurtdışı sahne çalışmalarını sürdürdü. 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta otel işletmeye başladı. 1993'te evlendi ve iki yıl sonra bir oğlu oldu. 1999'da Bodrum'da bir Prens Prenses isimli bir anaokulu açtı. 2001 yılında Amerika'ya gitti. Uzun bir süre Amerika & Bodrum'da yaşayan ünlü oyuncu, 2007 yılında tekrar İstanbul'a yerleşti.

En son 2007 yılında Koliba Film'in çektiği, Aşk Kapıyı Çalınca ve ayrıca Erler Film'in çektiği Görgüsüzler dizilerinde oynadı. Halen formunu ve enerjisini koruyan Bahar Öztan, sevenlerini mutlu edecek bir haberle geldi. Bir yandan oyunculuğa devam etmek üzere görüşmelere başlarken, diğer yandan da çok sevdiği müzik için uzun yıllardır ses eğitimi almaya devam ediyor. Uzun yıllar sonra ilk defa 2011 yılında yönetmenliğini fortuna Zafer'in yaptığı NutriFin reklam filmiyle ekrana geri dönmüştür. Bahar Öztan, 2012 yılında kendi klasına uygun yeni projeleri değerlendirerek karşınıza çıkmaya hazırlanıyor.

 

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