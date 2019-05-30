Bahar Akça kimdir, kaç yaşında?
Oyuncu ve sunucu Bahar Akça, özel hayatıyla gündeme geldi. Gündemdeki haberler ardından Bahar Akça’nın hayatıyla ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Bahar Akça kimdir, kaç yaşında?
Bahar Akça, 27 Haziran 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 1999 yılından beri ekranlarda boy gösteren Bahar Akça, Çılgın Dersane Kampta, El Gibi : Aslı, Hasret, Sinema Bir Mucizedir, Büyülü Fener, Şizofren Aşk, Gurbet Kadını, Sevgi Ana, Koçum Benim, Yarım Elma, Çekirdek Aile, Kardelen, Deli Yürek, Küçük Besleme gibi projelerde oyunculuk yaptı. Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler Reklamcılık bölümünden mezun oldu. En son Show Tv’de yayınlanan Ne Münasebet adlı dizide Ahu karakterini canlandırdı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle