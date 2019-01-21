Ataberk Özdene kimdir? Tarık Mengüç'ün yeğeni mi?
Ataberk Özdene, son günlerde magazin dünyasının gündeminde yer almaya başladı. İrem Derici ile yaşadığı aşk sonrası konuşulan isimler arasında yer alan Ataberk Özdene, Tarık Mengüç'ün yeğenidir. İşte, Ataberk Özdene hakkında bazı bilgiler
Ataberk Özdene'nin öz yeğeni olduğunu Kanal D canlı yayınınında açıklayan Tarık Mengüç, kalabalık bir aile olduklarını ve Ataberk'in yeğeni olduğunu medyadan öğrendiğini söyledi.
YouTuber Gökçe Yıldırım ile 2 yıl süren birlikteliği sona eren Ataberk Özdene, şarkıcı İrem Derici ile yeni bir aşka yelken açtı. Özdene haklarında çıkan haberlere; "Kulağını her şeye kapat, bizi biliyorum, sadece benimle dans et. Seni Seviyorum!" sözleriyle yanıt verdi.
21 yaşındaki Ataberk Özdene, 2013 yılında “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışma programına katılmıştı.
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