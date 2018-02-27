Ata Demirer ve Alara Bozbey ayrıldı! İlk açıklama geldi

Ata Demirer, 2018’in ilk dakikalarında paylaştığı aile fotoğrafıyla aşkını ilan ettiği oyuncu Alara Bozbey’den ayrıldı.

Ünlü komedyen ile güzel oyuncunun ayrılığı sosyal medyada karşılıklı birbirlerini takipten çıkmaları ve adından beraber fotoğraflarını silmeleriyle ortaya çıktı. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Alara Bozbey, “Saygım sevgim her zaman sonsuz ama bu noktaya gelindikten sonra o fotoğrafların şu an için orada durması doğru değildi” dedi. Ata Demirer’in geçen hafta yaptığı “Çok mutluyuz ama evlilik düşünmüyoruz. Bu evlilik haberi kimin fantazisi?” şeklindeki açıklamasının ayrılıkta payı olup olmadığı sorusuna ise Bozbey, şu yanıtı verdi:

“Yok yok, bu zaten konuşulmuş bir şey olup da basına yansıdıktan sonra reddedilmiş olsaydı belki ama hiç böyle bir şey konuşulmazken birdenbire basında evlilik haberi çıkınca tabii ki bu denirdi. Ne denilecekti ki? Çünkü gerçekten böyle bir düşüncemiz yoktu. Bir şeyler başlar, yükselir. Ya bir yerlere gelir ya da bir yerlere gelmez. Mühim olan onu kalp kırmadan yapmaktır. Hiçbir şekilde başkasının etkisi yok. Sadece ikimiz arasında olan şeyler doğrultusunda net bir saygı çerçevesinde aldığımız bir karardır. Çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim, her şeyden önce mesleki anlamda çok saygı duyduğum bir adam. Çok zarif ve kibar bir adam. Aksini söylemek mümkün değil. Ama ikili ilişkide buraya kadar gelebildik.”

“Yeniden geri dönüş olur mu?” sorusuna ise Bozbey, kesin bir dille “Yok” yanıtını verdi. Ayrılık sonrası ünlü oyuncunun saçlarının rengini koyulaştırması ise dikkat çekti. (Medyatava)

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