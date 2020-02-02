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Haber Giriş: 02.02.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

Aslında zıt karakterleriz! Hande Soral ve İsmail Demirci objektif karşısına geçti.

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Aslında zıt karakterleriz! Hande Soral ve İsmail Demirci objektif karşısına geçti.

OYUNCU çift Hande Soral ve İsmail Demirci, ilk kez birlikte bir dergi için objektif karşısına geçti.

MAG dergisinin şubat sayısına poz veren çift, haklarında merak edilenleri de anlattı. Hande Soral, “Aslında iyi oyun arkadaşıyız. Birlikte çok eğleniriz, çok güleriz, birbirimizi çok iyi tanıyoruz ama karakter olarak benzemeyiz. Her konuda anlaşamasak da anlaşmak için ortak bir yol bulmayı başarabiliyoruz en azından” dedi. İsmail Demirci de “Aslında zıt karakterleriz. Ben endişeliyimdir, Hande rahat. Ama zevklerimiz çok benzer” diye konuştu.

Aslında zıt karakterleriz Hande Soral ve İsmail Demirci objektif karşısına geçti.

 
   

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