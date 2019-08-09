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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.08.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

Aslı İşler kimdir? İşte Aslı İşler'in hayatına dair bilgiler

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Aslı İşler kimdir? İşte Aslı İşler'in hayatına dair bilgiler

Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliklerindeki krizin sebebi olarak gösterilen oyuncu Aslı İşler sessizliğini bozdu. Instagram hikayeler bölümünde açıklama yapan Aslı İşler, iddiaları yalanladı. Gündemdeki haberler ardından Aslı İşler’in hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Aslı İşler kimdir?

Oyunculuk yapan Aslı İşler, 1993 yılında dünyaya geldi. Birçok ünlü ismin çıktığı Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Haliç Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünden mezun oldu. Bir İstanbul Masalı, Acemi cadı ve Beren Saat’in de başrollerinde yer aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerin kadrosunda bulundu.

Daha önce adı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan Aslı İşler’in Kenan Doğulu ile yakınlaştığı iddia edildi. Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliklerinde kriz yarattığı iddia edilen Aslı İşler, sosyal medyadan iddiaları yalanladı. 26 yaşındaki İşler, Instagram hesabından "Bugün adımı ve fotoğraflarımı kullanarak gerçeklik payı olmayan, 'iddia edildi' denilerek çıkan haberler asılsızdır" açıklamasında bulundu.

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