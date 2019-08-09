Aslı İşler kimdir? İşte Aslı İşler'in hayatına dair bilgiler
Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliklerindeki krizin sebebi olarak gösterilen oyuncu Aslı İşler sessizliğini bozdu. Instagram hikayeler bölümünde açıklama yapan Aslı İşler, iddiaları yalanladı. Gündemdeki haberler ardından Aslı İşler’in hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Aslı İşler kimdir?
Oyunculuk yapan Aslı İşler, 1993 yılında dünyaya geldi. Birçok ünlü ismin çıktığı Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimi aldıktan sonra Haliç Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünden mezun oldu. Bir İstanbul Masalı, Acemi cadı ve Beren Saat’in de başrollerinde yer aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerin kadrosunda bulundu.
Daha önce adı Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan Aslı İşler’in Kenan Doğulu ile yakınlaştığı iddia edildi. Beren Saat ile Kenan Doğulu'nun evliliklerinde kriz yarattığı iddia edilen Aslı İşler, sosyal medyadan iddiaları yalanladı. 26 yaşındaki İşler, Instagram hesabından "Bugün adımı ve fotoğraflarımı kullanarak gerçeklik payı olmayan, 'iddia edildi' denilerek çıkan haberler asılsızdır" açıklamasında bulundu.
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