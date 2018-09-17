Aslı İnandık kimdir? İşte eşi Ahad Kazmaz hakkında merak edilenler
Sosyal medyada paylaştığı komik videolarla üne kavuşan ve daha sonra Güldür Güldür Show ekibine katılan Aslı İnandık, dün akşam Ahad Kazmaz ile evlendi. Aslı İnandık- Ahad Kazmaz çiftinin düğün fotoğraflarını arkadaşları da sosyal medya üzerinden paylaştı. İşte, Aslı İnandık ve eşi Ahad Kazmaz hakkında merak edilenler.
Güldür Güldür Show oyuncusu Aslı İnandık, sevgilisi menajer Ahad Kazmaz ile evlendi. Ünlü oyuncuların yanı sıra birçok sosyal medya fenomeni de katılım gösterdi. Özge Borak ve Hakan Özoğuz da düğüne katılanlar arasındaydı.
ASLI İNANDIK KİMDİR?
Aslı İnandık, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü’nde eğitim aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Oyunculuk Bölümü’nde de eğitim gördü.
Youtube kanalı açarak kısa sürede çok fazla takipçi edinen Aslı İnandık kısa sürede sosyal medya fenomeni olmayı başardı. 2014 yılında ise Gülse Birsel’in teklifi üzerine Yalan Dünya dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Berk Cankat, Özge Gürel, Canan Ergüder ve Mesut Akusta’nın paylaştığı Yıldızlar Şahidim dizisinin kadrosunda yer almakta, Feraye karakterini canlandırdı.
AHAD KAZMAZ KİMDİR?
Ahad Kazmaz, 1 Ocak 1984 tarihinde dünyaya geldi. Aslı İnandık’ın menajerliğini üstlenen Ahad Kazmaz, Aliye, Hırsız Polis, İmkansız Aşk gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.
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