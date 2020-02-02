Aslı Bekiroğlu kimdir? Aslı Bekiroğlu ve Sevgilisi Can Koçkan hakkında bilgiler

Gençlik dizileriyle tanınan Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetisyenlik Bölümünden mezun olduktan sonra video paylaşım sitesi Vine üzerinden çektiği videolarla tanındı.



İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayınlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, Yol Arkadaşım, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Jet Sosyete, Her Yerde Sen gibi dizilerde yer aldı. Eğlenceli paylaşımlarda bulunan Aslı Bekiroğlu, Zeynep Bastık’la yaptığı “İmkansızım” düetiyle de dikkatleri üzerine çekmişti.

Can Koçkan kimdir?



Can Koçkan, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 2014 yılında Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nü kazandı. Üniversiteden mezun olduktan sonra DJ'lik yapmaya başladı.