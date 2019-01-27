Aleyna Tilki annesinin fotoğrafları için ne dedi?
Geçen günlerde Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bel bölgesini fotoşopla öyle bir inceltmişti ki, arkadaki binalar da şekil değiştirmişti.
1.5 aydır Amerika-Los Angeles'ta bulunan Aleyna Tilki önceki gün İstanbul'a döndü. Amerikalı müzik grubu Major Lazer ile albüm hazırlayan Aleyna ''Öyle bir iş geliyor ki, Türkiye benimle gurur duyacak. Heyecandan uyuyamıyorum. Amerika'ya gittiğimde annemi ve İstanbul'u özlüyorum'' dedi.
Muhabirler bu sırada Aleyna'ya annesi Havva Öztel'in, Instagram'daki fotoşoplu fotoğrafını hatırlattı.
BİNALAR KAYDI
Havva Öztel belini inceltmek isterken arka fondaki binalar da sağa-sola kaymıştı.
'ANNEMİN BELİ İNCE'
Aleyna Tilki ''Annem sosyal medyada ilgi gören, takipçileri tarafından beğenilen bir kadın. Herkes yapıyor, annemin neyi eksik? O da yapsın. Fotoğrafı gördüm. Çok da abartılı değil. Çünkü annemin beli gerçekten ince'' dedi.
Bu arada dudağına dolgu yaptırdığı iddia edilen Aleyna şunları söyledi: ''Dolgu yok, fotoğrafta öyle çıkıyor. Estetik için yaşım çok küçük.''
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