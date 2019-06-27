Alaçatı’da futbol zirvesi
Haklarında boşanacaklarına dair haberler çıkan Milanlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem, önceki gün Hammam Alaçatı’daydı.
Göztepeli futbolcu Yasin Öztekin ve eşi Mücella ile buluşup akşam yemeği yiyen Çalhanoğlu çiftinin gülen yüzleri, “kriz aşıldı” şeklinde yorumlandı.
Mekan kapısında ilginç bir de tesadüf yaşandı. Yemek grubu, dışarıda Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can ile karşılaştı. Juventus’lu Can ile Çalhanoğlu, kendi aralarında bir süre Almanca sohbet etti.
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