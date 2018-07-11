Ahmet Tansu Taşanlar kimdir?
Oyuncu Ahmet Tansu Taşanlar, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda taksici saldırısına uğradığını duyurdu. Çukur dizisinin kadrosunda yer alan Ahmet Tansu Taşanlar’ın hayatı ve kariyeri gündeme geldi. Peki, Ahmet Tansu Taşanlar kimdir?
Ahmet Tansu Taşanlar, 1984 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. İlk dizi projesi Özge Borak, Hande Soral, Fulya Zenginer, Elit İşcan, Selin Ilgar ve Kıvanç Kasabalı'nın başrollerini paylaştığı 2008 yapımı Küçük Kadınlar dizisi oldu. Bir yandan tiyatro çalışmalarını sürdüren Ahmet Tansu Taşanlar, Vatanım Sensin, Analar ve Anneler, Kara Para Aşk, Veda,Muhteşem Yüzyıl, Yalancı Bahar, İzmit Çetesi, Bir Bulut Olsam ve Kara Yazı dizisinin kadrosunda yer aldı. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Çukur’un kadrosuna sonradan dahil olan Ahmet Tansu Taşanlar,dizide Vartolu ile Selim arasındaki anlaşmayı sağlamaya çalışan avukat Nazım karakterine hayat veriyor.
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