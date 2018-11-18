Ağlatan final
Farah Zeynep Abdullah, gerçek olay ve kişileri konu alan “Şampiyon”da, Bold Pilot adlı şampiyon atın sahibi Atman ailesinin kızı Begüm olarak seyirci karşısına çıkacak.
“Senaryoyu okurken sona yaklaştığımı fark edince durdum, ağlıyordum” diyen oyuncu, hazırlık sürecinde ise atlarla arasında özel bir bağ kurduğunu belirtti:
“Bold Pilot, Begüm Atman’ın en yakın arkadaşı. Aralarında inanılmaz bir bağ var ve bu bağı yansıtabilmek için birlikte çok zaman geçirdik. İlk defa ona sarıldığım anı ise unutmayacağım. O kocaman atın küçük bir çocuğa dönüştüğünü görmek eşsiz bir histi.”
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