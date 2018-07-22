Adam hırsız değil sadece borçlu
DEMET Akalın önceki akşam Ankara’daki bir alışveriş merkezinde konser verdi.
Konser sonrası soruları yanıtlayan şarkıcı, eşi Okan Kurt’un işyerine haciz gelmesiyle ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı, “Benim eşimle mal varlığım, her şeyim ayrı. Baya zor günler geçirdik beraber. Adam hırsız değil arkadaşlar, adam sadece borçlu. Sıkı da sağlam da bir borcu var. Ödüyorlar, Allah kolaylık versin. Hepimiz psikolojik olarak etkilendik. Eğlence işi yaptığım için zor 1-2 hafta geçti, ama şimdi iyiyim, iyiyiz” dedi.
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