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Acun Ilıcalı kızlarıyla yemekte
Acun Ilıcalı önceki akşam kızları Leyla ve Melisa ile birlikte Etiler Da Mario’da akşam yemeği yedi.
Mekan çıkışı kızlarıyla objektife poz veren ünlü televizyoncu, “O Ses Türkiye”nin çekimlerinin çok yoğun gittiğini ve yılbaşı için özel bir sürpriz hazırladıklarını söyledi.
Bebekli Aile Buluşmalarının 5. Durağı İstanbul’du!Bebelac Çocuk Devam Sütleri’yle Bebekli Aile Buluşmaları’nın 5.durağı İstanbul’du! Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt sordu; Prof. Dr. Ender Saraç bebeklerin bilişsel ve sosyal gelişiminde beslenmenin önemini anlattı, Nutricia Pazarlama Direktörü Pelin Aydoğdu ise annelik tecrübelerini paylaştı. İstanbullu annelerin yoğun ilgisiyle karşılanan söyleşi sonrasında herkese Hürriyet Kitap’tan çıkan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi armağan edildi. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliklerimize bebeğinin gelişimi ile ilgili bilgi almak, merak ettiği tüm soruları uzman konuşmacılarımıza sormak isteyen tüm anneleri bekliyoruz. )Sponsorlu İçerik)
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