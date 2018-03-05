50 yıllık kariyerinde bir ilk

Muazzez Abacı, en sevilen 10 Sezen Aksu şarkısını derlediği “Sezen’imin Şarkıları” albümüyle bir ilke imza attı. Sanatçı, 50 yıllık kariyerinde ilk kez imza günü düzenledi. D&R Kanyon’daki etkinliğe ilgi büyüktü. Ünlü organizatör Erkan Özerman’ın da bu özel gününde yalnız bırakmadığı Muazzez Abacı, basın toplantısında geride bıraktığı 50 yılı şu sözlerle özetledi: “Çok inişler, çıkışlar, yokuşlar, mutluluklar, acılar, sevinçler, başarılar ve başarısızlıklarla dolu yıllardı. Biliyorsunuz müzik sektöründe ciddi değişim rüzgarları esti. Kimse ne yapacağını bilemez hale geldi. Korsan sıkıntısı başladı. O rüzgarların içine düşüp kaybolmak ya da yıpranmak istemediğim için ara vermiştim. Ama işte yine karşınızdayım.”
Kerimcan’ı tanımam
Muazzez Abacı, daha önce Kerimcan Durmaz’ın şovuna ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle kendi tanıtım konserini Bostancı Gösteri Merkezi’nde vermekten vazgeçtiği iddiasını da yanıtladı. Sanatçı, “Yok öyle bir şey. Orada konser vermeye devam edeceğim. Ayrıca ben Kerimcan’ı tanımam, bilmem. Sanat hayatım boyunca tek bir kişi için bile kötü şey söylemedim. Bu bana yakışmaz” dedi.
Muazzez Abacı, beğendiği şarkıcılar sorulunca “Genç sesler arasında Aleyna Tilki’yi beğeniyorum” dedi ve ekledi: “Ebru Gündeş ise efsanedir. Gerçekten o başka bir şey.”
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